Защитный блок. Станет ли запрет "масок-шоу" панацеей для бизнеса

Предприниматели получили инструмент для защиты от произвола силовиков

В пятницу Петр Порошенко сделал широкий жест - в ходе встречи с бизнесом президент подписал так называемый закон "Маски-шоу стоп". Документом предусмотрено, что все визиты следователей и правоохранителей в офисы отныне будут фиксироваться на видео, а на место обыска в обязательном порядке должны допускаться юристы и адвокаты. Кроме того, законом запрещается изымать без соответствующего предписания или ордера технические средства и оригиналы финансовых документов. Со вступлением в силу новой нормы правоохранители будут нести ответственность за безосновательное открытие дел и неправомерные действия в отношении предпринимателей.

Поможет ли новый закон бизнесу?



Подписание документа стало логическим завершением договоренностей между властью и бизнесом, которые были достигнуты на предыдущей встрече, сообщила LIGA.net заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская.

В сентябре президент уже встречался с представителями бизнеса. Тогда идиллии не вышло. Предприниматели не скрывали возмущения из-за обысков в офисах крупных компаний и давления со стороны силовиков.

В этот раз напряженности удалось избежать. "Сегодня все поздравляли друг друга с подписанием. Но надо смотреть на реакцию бизнеса после вступления закона в силу. Ведь зачастую теория и то, как норма действует на практике, не совпадают", - говорит Михайловская.

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В агрохолдинге Астарта-Киев, который не так давно пострадал от действий Генпрокуратуры, не скрывали удовлетворения. "Для компаний, имеющих негативный опыт взаимодействия с силовыми органами, эта новость имеет большое значение и дает уверенность в ежедневной работе и стратегическом планировании", - отмечает директор по маркетингу и коммуникациям Астарты Николай Ковальский. На предыдущей встрече совладелец Астарты Виктор Иванчик напрямую обратился к президенту, премьеру и генпрокурору с просьбой прекратить беспредел правоохранителей.

Соглашается с Ковальским и зампредседателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"Внедрение этой инициативы действительно может облегчить жизнь украинским предпринимателям, ведь от произвола силовиков страдают и аграрии, и представители торговли, IT, легкой промышленности - практически все", - говорит Марчук.

Есть и более осторожные отзывы. "Широко распиаренные положения закона "Маски-шоу стоп" так и не станут для бизнеса столь долгожданной волшебной пилюлей", - считает партнер адвокатского объединения Arzinger Катерина Гупало.

По ее словам, бизнес ожидает, что после вступления в силу закона "Маски-шоу стоп" правоохранители перестанут изымать компьютерную технику, серверы и мобильные телефоны сотрудников. Однако в реальности на каждое правило найдется исключение, уверяет юрист. "В большинстве случаев изъятая по результатам обысков компьютерная техника направляется на экспертизу, где долгими месяцами ожидает своей очереди на проведение исследования. И предпосылок, что данная практика поменяется, пресловутый закон не содержит", - говорит Гупало.

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Но и она отмечает позитивные моменты. "Закон "Маски-шоу стоп" наконец-то вводит норму, которая предусматривает право на адвоката на любой стадии обыска. Ведь, согласно этому закону, доказательства, полученные во время обыска при недопуске адвоката, признаются недействительными", - поясняет Гупало.

Законом "Маски-шоу стоп" предусмотрена возможность копирования информации, которая содержится в компьютерах, серверах, телефонах, отмечает она. И авторы закона указали, что такое копирование можно проводить лишь при помощи специалиста. В то же время присутствие специалиста на обыске крайне редкое явление. В результате получается, что закон закрывает возможность следователю самостоятельно, без специалиста, скопировать информацию с компьютера и таким образом оставить технику собственнику.





План на будущее





Поскольку главное обещание президент выполнил, бизнес надеется, что не придется долго ждать и воплощения в жизнь остальных. По итогам встречи в соцсетях появилось множество тезисов, озвученных Петром Порошенко.

Президент умеет вдохновить, но теперь нужно дождаться реализации намеченного, отмечает президент инвестгруппы Универ Тарас Козак. По его словам, президент, в частности, вспомнил о рынке земли и обмолвился о том, что поддерживает открытие свободного оборота главного актива страна. Второе обещание касалось продления моратория на проверки бизнеса и уже известного плана по созданию Бюро финансовых расследований. В ходе прошлой встречи Юрий Луценко заявил, что при условии продуктивного сотрудничества власти и бизнеса Бюро финрасследований могут запустить уже с 2018 года. Читайте также: Привилегия на коррупцию. Что стоит за атакой власти на НАБУ Кроме того, Порошенко пообещал в скором времени принять закон о налоге на выведенный капитал и продолжить судебную реформу. "Весь украинский бизнес, от малых предприятий до крупных корпораций, пока ждет замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Бесспорно, государству необходимо предусмотреть соответствующие компенсаторы, чтобы из-за этого нововведения не пострадал государственный бюджет. Но принятие этого законопроекта создаст беспрецедентные возможности для роста внутреннего валового продукта ", - отметил во время встречи глава Новой почты и президент СУП Вячеслав Климов. Президент затронул тему контрабанды и намекнул на то, что за нелегальные поставки продукции в Украину и из нее может быть введена уголовная ответственность, отметила Анна Таранцова, менеджер по экологии и связям с общественностью компании Tetra Pak в Украине и Казахстане.

