 Под домом Гонтаревой прошла акция протеста: видео // Ліга.Бизнес
USD:  26.91  27.13   EUR:  28.59  29.07  
Самообразование
Спецпроекты
Все проекты

Под домом Гонтаревой прошла акция протеста: видео

06.04.2017 11:15

Утром 6 апреля активисты, в основном представлявшие Национальный корпус, и журналисты провели акцию протеста под домом председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области, сообщает 112.

Активисты нарисовали граффити на стенах дома Гонтаревой и, когда она вышла, пытались заблокировать ее автомобиль. Участники акции требовали полностью прекратить деятельность в Украине банков с российским капиталом и отставки Гонтаревой.

В итоге, председателю НБУ все-таки удалось уехать на работу.

Напомним, в начале апреля активизировались слухи об отставке Валерии Гонтаревой с поста председателя Нацбанка. 3 апреля представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Гонтарева останется на своей должности. Впоследствии Гонтарева заявила, что якобы написала заявление об отставке.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Новости партнеров
Загрузка...

Популярное видео
Все видео