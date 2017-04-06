Под домом Гонтаревой прошла акция протеста: видео

Утром 6 апреля активисты, в основном представлявшие Национальный корпус, и журналисты провели акцию протеста под домом председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области, сообщает 112.

Активисты нарисовали граффити на стенах дома Гонтаревой и, когда она вышла, пытались заблокировать ее автомобиль. Участники акции требовали полностью прекратить деятельность в Украине банков с российским капиталом и отставки Гонтаревой.

В итоге, председателю НБУ все-таки удалось уехать на работу.

Напомним, в начале апреля активизировались слухи об отставке Валерии Гонтаревой с поста председателя Нацбанка. 3 апреля представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Гонтарева останется на своей должности. Впоследствии Гонтарева заявила, что якобы написала заявление об отставке.