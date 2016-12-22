Укравтопром подал жалобу на российскую корпорацию ГАЗ
Ассоциация Укравтопром подала жалобу в межведомственную комиссию по международной торговле при Министерстве экономического развития и торговли на недобросовестную конкуренцию на рынке автобусов со стороны российской автомобильной компании Горьковский автомобильный завод (ГАЗ). Об этом на пресс-конференции сообщил президент ассоциации Михаил Резник, передает УНИАН.
"Практически все тендеры, которые объявлялись в Украине, выигрывали не украинские производители. Это недобросовестная конкуренция. Мы подали в Министерство экономического развития жалобу на дискриминационные действия корпорации ГАЗ, которая за счет субсидий центрального бюджета (России, - ред.) очень активно работает на украинском рынке", - сказал Резник.
По его словам, в ближайшее время межведомственная комиссия рассмотрит эту жалобу.
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