USD:  26.47  27.14   EUR:  27.46  28.44  
Самообразование
Спецпроекты
Все проекты

Укравтопром подал жалобу на российскую корпорацию ГАЗ

22.12.2016 17:07
В ассоциации заявляют, что почти все тендеры, которые объявлялись в Украине, выигрывали не украинские производители
Укравтопром подал жалобу на российскую корпорацию ГАЗ
Фото - gazgroup.ru

Ассоциация Укравтопром подала жалобу в межведомственную комиссию по международной торговле при Министерстве экономического развития и торговли на недобросовестную конкуренцию на рынке автобусов со стороны российской автомобильной компании Горьковский автомобильный завод (ГАЗ). Об этом на пресс-конференции сообщил президент ассоциации Михаил Резник, передает УНИАН.

"Практически все тендеры, которые объявлялись в Украине, выигрывали не украинские производители. Это недобросовестная конкуренция. Мы подали в Министерство экономического развития жалобу на дискриминационные действия корпорации ГАЗ, которая за счет субсидий центрального бюджета (России, - ред.) очень активно работает на украинском рынке", - сказал Резник.

По его словам, в ближайшее время межведомственная комиссия рассмотрит эту жалобу.  

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Материалы по теме:

Все материалы по теме: Автомобильный рынок
Горячая тема

Бизнес-история. Проект ЛІГА.net и Европейской бизнес ассоциации
Все новости по теме
Новости раздела
Все новости
Спецпроекты
Все спецпроекты
Инфографика
Вся инфографика
Новости партнеров