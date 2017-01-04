Названы самые популярные автомобильные бренды в Украине

В ассоциации Укравтопром составили рейтинг автомобильных брендов, которым украинцы отдали свои предпочтения в ушедшем году

Наибольшее количество первичных регистраций за период с января по декабрь пришлось на автомобили марки Toyota - 7 668 шт., что на 56% больше чем в 2015 году.

На втором месте Renault с результатом 6 389 авто, который на 52% больше чем в предыдущем году.

Третье место досталось Volkswagen - 5 001 продаж (+117% к аналогичному периоду прошлого года).

Далее в ТОП-10 в порядке убывания вошли:

Skoda - 4 145 авто (+91% к аппг); KIA - 3 982 авто (+98% к аппг); Ford - 3 612 авто (+38% к аппг); Nissan - 3 444 авто (+29% к аппг); Hyundai - 3 396 авто (+33% к аппг); BMW - 3 073 авто (+70% к аппг); а замыкает лидерскую десятку - ЗАЗ, автомобили отечественного бренда выбрали 2 758 покупателя (-4% к аппг).





По данным Укравтопрома, за весь прошлый год в Украине было реализовано и поставлено на учет МВД 65 562 новые машины . Это на 41% больше, чем в 2015 году.

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Что касается бестселлера продаж 2016 года, то этот титул украинцы отдали KIA Sportage, приобретя в течение года 2 736 единиц автомобилей этой модели, что почти в 3 раза больше чем годом ранее.