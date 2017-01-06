Заявления Трампа обрушили акции Toyota

Избранный президент США пригрозил японской компании повышением пошлин

Курс акций японской компании Toyota упал в пятницу, 6 января, на 3,11% после того, как избранный президент США Дональд Трамп резко раскритиковал планы автостроительной компании построить новый завод в Мексике, сообщает DW.

"Toyota Motor заявила, что построит новый заводе в Мексике, чтобы выпускать автомобили модели Corolla для США. Ни в коем случае! Стройте завод в США или платите большую пошлину", - написал Дональд Трамп в Twitter 5 января.

В свою очередь, генеральный директор Toyota Акио Тойода сообщил журналистам, что компания рассмотрит комментарий Трампа. Строительство нового завода в Мексике, о котором было объявлено в апреле 2015 г., не означает уменьшения объемов производства или трудоустройства в США, заявила Toyota.

Автостроитель напомнил, что в США - 10 заводов, 1500 дилерских представительств и 136 тыс. работников, а в целом Toyota инвестировала в Соединенные Штаты более $21,9 млрд.

В поддержку компании высказалось и японское правительство. "Японские автомобилестроители вносят значительный вклад в создание рабочих мест в США. Важно, чтобы их усилия и результаты были широко признаны", - заявил министр промышленности Японии Хирошиге Секо.

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил против участия США в соглашении по Тихоокеанскому партнерству, за вступление которого в силу выступает Япония.

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