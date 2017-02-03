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В Украине резко вырос спрос на новые коммерческие автомобили

03.02.2017 17:10
По данным Укравтопрома, лидером месяца по продажам в январе стала марка Renault с объемом реализации в 179 машин
В Украине резко вырос спрос на новые коммерческие автомобили
Фото - renault.ua

Продажа новых коммерческих автомобилей в Украине в январе выросла на 74% относительно прошлогоднего показателя, сообщает ассоциация Укравтопром. В прошлом месяце на автомобильном рынке Украины было зарегистрировано 784 продажи новых грузовых и спец автомобилей.

Лидером месяца стала марка Renault с объемом реализации в 179 машин. По сравнению с январем 2016 года спрос на новые коммерческие автомобили марки Renault вырос почти в 2,4 раза.

На втором месте сразу два автомобильных бренда: итальянский Fiat и российский ГАЗ - по 88 проданных автомобилей у каждого. При этом продажи автомобилей марки Fiat увеличились на 66% в сравнении с прошлогодним январем, а ГАЗ прибавил на 11%.

Третье место досталось Ford, январские продажи которого подскочили в 4,5 раза до 81 автомобиля.

Volkswagen занял четвертую строчку с результатом 67 проданных машин (+67%).

А замыкает ТОП-5 январского рынка новых коммерческих автомобилей белорусский МАЗ, 61 автомобиль которого получил в прошлом месяце украинскую прописку. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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