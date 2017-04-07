Импорт б/у автомобилей в Украину в первом квартале вырос вчетверо
В первом квартале 2017 г. украинскую регистрацию получили 9,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом, ввезенных из-за границы, что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины Укравтопром.
По данным ассоциации, в марте 2017 г. на украинском рынке было зарегистрировано 3,9 тыс. б/у легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Таким образом, общий объем первичного рынка легковых автомобилей в марте достиг отметки в 11,22 тыс. автомобилей, а доля б/у авто на нем составила 35%. В 2016 г. импортный секонд-хенд занимал только 15% первичных продаж легковых авто.
По сравнению с результатом марта прошлого года рынок импортированных автомобилей с пробегом вырос в 4,5 раза, а к итогам февраля он прибавил 30%.
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Наиболее популярными марками в импорте подержанных легковушек остаются автомобили Renault, Volkswagen, Skoda, Opel, и Nissan.
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