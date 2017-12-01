Компанию Илона Маска уличили в подлоге и лишили льгот
Компанию Tesla бизнесмена и инноватора Илона Маска подозревают в том, что она обманным путем попала в программу премирования покупателей электромобилей в Германии. Об этом сообщает DW.
Tesla подозревают, что она занизила на 7 тыс. евро стоимость базовой комплектации электромобиля Model S, чтобы соответствовать требованиям программы государственных субсидий. Согласно этой программе, покупателю машины на электротяге могут возместить часть ее стоимости - до 4 тыс. евро. При этом половину суммы выплачивает государство, другую - сам производитель. Однако для получения премии требуется, чтобы базовая модель в линейке стоила не более 60 тыс. евро за вычетом налогов.
После снижения цены базовая комплектация Tesla Model S 75D стала стоить около 58 300 евро: в электромобиле не было камеры заднего вида, систем навигации и контроля полосы, а также парковочного радара. Теоретически покупатель мог приобрести их дополнительно за 13 100 евро в "комфорт-пакете". Однако возможности отказаться от этой услуги у покупателей, как выяснили немецкие СМИ, не было. По их информации, сотрудник Tesla заявил анонимному клиенту, что приобрести Model S без дополнительного пакета нельзя.
Таким образом, условие для включения в программу премирования не было соблюдено. Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля ФРГ вычеркнуло Tesla из списка производителей, на электромобили которых выплачивается госсубсидия.
Последствия такого решения могут затронуть и владельцев автомобилей Tesla, которые уже получили выплаты по программе премирования: деньги, возможно, придется вернуть. На данный момент выплачены 648 премий, что составляет примерно 2,6 млн евро.
В компании Tesla назвали все обвинения ложными. Кроме того, в компании обещали провести внутреннее расследование и при необходимости принять соответствующие меры.
Ранее сообщалось, что Tesla сорвала планы по выпуску электрокаров Model 3.
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