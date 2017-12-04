Volkswagen ведет переговоры о покупке доли в ГАЗ - СМИ

Переговоры VW и ГАЗа не исключают возможность того, что немецкий концерн станет владельцем пакета в компании

Немецкий автопроизводитель Volkswagen ведет переговоры о покупке доли в крупнейшем российском производителе легких коммерческих автомобилей Группе ГАЗ, сообщили Reuters источники, знакомые с ходом переговоров.

О переговорах изданию рассказали шесть источников в отрасли, на финансовом рынке и близкие к переговорам, не уточнив, о какой доле идет речь.

"Переговоры идут. Возможно изменение структуры собственности", - сказал российский чиновник на условиях анонимности, не уточнив подробностей.

"Пока просто переговоры. Называется "обнюхивание", - сказал источник на финансовом рынке.

Речь не обязательно идет о контрольной доле, это может быть и миноритарный пакет, говорят источники.

"Дерипаска давно ищет стратега, у Volkswagen тоже нет российского партнера", - сказал источник в отрасли.

Представитель Volkswagen сказал, что он не комментирует рыночные спекуляции. Представители Базэла и ГАЗа отказались от комментариев.

Volkswagen - один из крупнейших иностранных автопроизводителей, разместивших свое производство в РФ. В 2016 году концерн продал в России 156.712 автомобилей, заняв 11 процентов рынка. Общий объем инвестиций концерна в российский бизнес составил 1,75 миллиарда евро.

В отличие от Автоваза, контроль в котором принадлежит французскому автопроизводителю Renault, Соллерса, владеющего долей в СП Ford Sollers, и Камаза, 15% которого принадлежит немецкому Daimler, у ГАЗа нет международного стратегического партнера, но есть заказ на сборку автомобилей от Volkswagen.

В 2011 году Volkswagen, у которого тоже нет российского стратегического партнера, договорился о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе ГАЗа в Нижнем Новгороде. На этих мощностях стоимостью 300 млн евро ГАЗ уже выпустил для Volkswagen около 200 тыс. автомобилей, сборочный контракт действует до 2025 года.

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