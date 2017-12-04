Volkswagen ведет переговоры о покупке доли в ГАЗ - СМИ
Немецкий автопроизводитель Volkswagen ведет переговоры о покупке доли в крупнейшем российском производителе легких коммерческих автомобилей Группе ГАЗ, сообщили Reuters источники, знакомые с ходом переговоров.
О переговорах изданию рассказали шесть источников в отрасли, на финансовом рынке и близкие к переговорам, не уточнив, о какой доле идет речь.
"Переговоры идут. Возможно изменение структуры собственности", - сказал российский чиновник на условиях анонимности, не уточнив подробностей.
"Пока просто переговоры. Называется "обнюхивание", - сказал источник на финансовом рынке.
Речь не обязательно идет о контрольной доле, это может быть и миноритарный пакет, говорят источники.
"Дерипаска давно ищет стратега, у Volkswagen тоже нет российского партнера", - сказал источник в отрасли.
Представитель Volkswagen сказал, что он не комментирует рыночные спекуляции. Представители Базэла и ГАЗа отказались от комментариев.
Volkswagen - один из крупнейших иностранных автопроизводителей, разместивших свое производство в РФ. В 2016 году концерн продал в России 156.712 автомобилей, заняв 11 процентов рынка. Общий объем инвестиций концерна в российский бизнес составил 1,75 миллиарда евро.
В отличие от Автоваза, контроль в котором принадлежит французскому автопроизводителю Renault, Соллерса, владеющего долей в СП Ford Sollers, и Камаза, 15% которого принадлежит немецкому Daimler, у ГАЗа нет международного стратегического партнера, но есть заказ на сборку автомобилей от Volkswagen.
В 2011 году Volkswagen, у которого тоже нет российского стратегического партнера, договорился о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе ГАЗа в Нижнем Новгороде. На этих мощностях стоимостью 300 млн евро ГАЗ уже выпустил для Volkswagen около 200 тыс. автомобилей, сборочный контракт действует до 2025 года.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме:
-
04.12.2017 11:14
-
04.12.2017 09:05
-
02.12.2017 17:01
-
01.12.2017 17:06
-
30.11.2017 13:29
-
вчера
18:57
-
вчера
18:10
-
вчера
18:10
-
вчера
17:30
-
вчера
17:06
-
76962
-
45669
-
21958
-
19638
-
15124
- В Китае начали курсировать беспилотные автобусы: видео вчера, 19:52
- Рынок новых авто в Украине сократился впервые за год вчера, 11:14
- В США презентовали электрокар за $10 тыс. вчера, 09:05