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Рынок новых авто в Украине сократился впервые за год

04.12.2017 11:14
Наибольшим спросом в ноябре пользовались автомобили марки Toyota
Рынок новых авто в Украине сократился впервые за год

В ноябре украинцы приобрели 7677 новых легковых автомобилей. В результате рынок, впервые с начала года, продемонстрировал отрицательную динамику к показателям 2016 года, ноябрьские регистрации упали почти на 1%, сообщает ассоциация Укравтопром.

Наибольшим спросом в ноябре пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 840 шт. Относительно результата годичной давности реализация этого японского бренда в Украине уменьшилась на 1,3%.

Несмотря на 11-процентное падение продаж к ноябрю 2016 года, вторым по популярности автомобильным брендом у украинцев остается Renault. Автомобили этой марки выбрали 749 покупателей.

На третьем месте с результатом 610 зарегистрированных машин и 20-процентным ростом чешский бренд Skoda.

Volkswagen, добавив почти 19% к прошлогоднему ноябрю, занял четвертую строчку рейтинга с 590 зарегистрированными автомобилями.

Замыкает пятерку лидеров KIA, автомобили которой в прошлом месяце получили 481 регистрационный номер (-5%).

Также в ТОП-10 ноябрьского рынка новых легковых автомобилей вошли такие марки как: Hyundai - 421 шт. (-4%); Audi - 339 шт. (+47%); Nissan - 331 шт. (-27%); Mazda - 329 шт. (+46%) и Mercedes-Benz - 320 шт. (+29%).

Самым популярным автомобилем ноября стал KIA Sportage. За отчетный период было продано 348 авто этой марки.

Напомним, крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) остановил производство автомобилей модели Lanos.

В интервью несколько дней назад владелец корпорации УкрАвто Тариэл Васадзе говорил, что в нынешних условиях ни один автомобилестроительный завод в Украине работать не сможет. По его словам, причины, по которой украинский автопром не может конкурировать с производителями из Европы или Азии - это отсутствие равных условий для украинских заводов и зарубежных производителей, а также бесконтрольный ввоз нерастаможенных автомобилей. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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