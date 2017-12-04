Рынок новых авто в Украине сократился впервые за год
В ноябре украинцы приобрели 7677 новых легковых автомобилей. В результате рынок, впервые с начала года, продемонстрировал отрицательную динамику к показателям 2016 года, ноябрьские регистрации упали почти на 1%, сообщает ассоциация Укравтопром.
Наибольшим спросом в ноябре пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 840 шт. Относительно результата годичной давности реализация этого японского бренда в Украине уменьшилась на 1,3%.
Несмотря на 11-процентное падение продаж к ноябрю 2016 года, вторым по популярности автомобильным брендом у украинцев остается Renault. Автомобили этой марки выбрали 749 покупателей.
На третьем месте с результатом 610 зарегистрированных машин и 20-процентным ростом чешский бренд Skoda.
Volkswagen, добавив почти 19% к прошлогоднему ноябрю, занял четвертую строчку рейтинга с 590 зарегистрированными автомобилями.
Замыкает пятерку лидеров KIA, автомобили которой в прошлом месяце получили 481 регистрационный номер (-5%).
Также в ТОП-10 ноябрьского рынка новых легковых автомобилей вошли такие марки как: Hyundai - 421 шт. (-4%); Audi - 339 шт. (+47%); Nissan - 331 шт. (-27%); Mazda - 329 шт. (+46%) и Mercedes-Benz - 320 шт. (+29%).Самым популярным автомобилем ноября стал KIA Sportage. За отчетный период было продано 348 авто этой марки.
В интервью несколько дней назад владелец корпорации УкрАвто Тариэл Васадзе говорил, что в нынешних условиях ни один автомобилестроительный завод в Украине работать не сможет. По его словам, причины, по которой украинский автопром не может конкурировать с производителями из Европы или Азии - это отсутствие равных условий для украинских заводов и зарубежных производителей, а также бесконтрольный ввоз нерастаможенных автомобилей.
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