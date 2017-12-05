Volkswagen планирует разработать два электрических внедорожника

Volkswagen анонсировал выпуск электрического паркетника к 2020 году

Автоконцерн Volkswagen планирует выпустит еще один полностью электрический бездорожник в дополнение к анонсированному кросс-купе I.D. Crozz. Об этом сообщает e-move.

Как заявил шеф-дизайнер марки Клаус Бишофф, новая модель станет классическим паркетником в духе Tiguan и T-Roc.

За движение машины будут отвечать два электромотора - более крупный двигатель на задней оси и маленький блок спереди. Их суммарная мощность составит примерно 300 л. с. Ожидаемый запас хода нового SUV EV - 480 км.

Ориентировочная дата появления новинок - 2020 г. До того, как эти они появятся на рынке, Volkswagen выпустит первую электрическую модель новой серии - хетчбэк I.D. Скорее всего, пятидверка в духе VW Golf получит электроагрегат на 168 л.с. и батареи, обеспечивающие запас хода в 400-600 км.

Как сообщалось, Volkswagen к 2025 г. планирует потратить $11,8 млрд на разработку и производство гибридных автомобилей и электромобилей.

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