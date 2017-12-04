В Китае начали курсировать беспилотные автобусы: видео

Четыре самоуправляемых автобуса поступили в опытную эксплуатацию в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Автобусы Alphaba, рассчитанные на перевозку 19 пассажиров, начали в автоматическом режиме курсировать по 1,2-километровому маршруту с тремя остановками.

Они оснащены лидарными и инфракрасными датчиками, камерами, системой машинного зрения и GPS-антенной. Автобусы способны автоматически избегать столкновения с пешеходами, автомобилями и ограждениями, ускоряться и тормозить, распознавать сигналы светофора, а также безопасно перестраиваться в другой ряд и останавливаться в назначенных местах. Помимо системы интеллектуального управления автобусы оснащены системами подсчета числа пассажиров и диспетчеризации. Максимальная скорость движения - 40 км/ч.

В каждом автобусе есть водитель, но его роль сводится лишь к тому, чтобы в случае чрезвычайной ситуации переключить управление машиной из автоматического в ручной режим.

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