В Китае начали курсировать беспилотные автобусы: видео
Четыре самоуправляемых автобуса поступили в опытную эксплуатацию в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Автобусы Alphaba, рассчитанные на перевозку 19 пассажиров, начали в автоматическом режиме курсировать по 1,2-километровому маршруту с тремя остановками.
Они оснащены лидарными и инфракрасными датчиками, камерами, системой машинного зрения и GPS-антенной. Автобусы способны автоматически избегать столкновения с пешеходами, автомобилями и ограждениями, ускоряться и тормозить, распознавать сигналы светофора, а также безопасно перестраиваться в другой ряд и останавливаться в назначенных местах. Помимо системы интеллектуального управления автобусы оснащены системами подсчета числа пассажиров и диспетчеризации. Максимальная скорость движения - 40 км/ч.
В каждом автобусе есть водитель, но его роль сводится лишь к тому, чтобы в случае чрезвычайной ситуации переключить управление машиной из автоматического в ручной режим.
Ранее сообщалось, что Uber приобретет 24 тыс. внедорожников Volvo XC90 для создания собственного парка беспилотных авто.
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