Усманов: Мы сделали "бай-бай" Alibaba

Российский миллиардер продал долю в крупнейшей интернет-компании Китая

Структуры холдинга USM продали весь свой пакет в китайской интернет-компании Alibaba, рассказал владелец холдинга российский миллиардер Алишер Усманов, сообщает ПРАЙМ.

"Когда-то мы сделали "бай-бай" Facebook, сейчас мы сделали "бай-бай" Alibaba, но у нас много китайских активов в том самом технологическом фонде, который мы организовали - сохраняются позиции по JD.com, Xiaomi, еще двум-трем китайским компаниям", - сказал Усманов.

"Мы очень дорожим этими инвестициями, будем ждать развития следующего этапа тех компаний, которые только-только подходят к IPO", - добавил он.

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В 2014 г. Усманов оценивал доходность инвестиций в Alibaba более чем в 500%, при этом он не называл свою долю в компании. Усманов начал распродавать долю в компании в прошлом году.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

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