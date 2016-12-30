McDonalds увеличил инвестиции в украинскую сеть на 23%
30.12.2016 15:39
В 2016 году компания открыла три заведения и реконструировала два
Фото - официальный сайт McDonalds
Компания МакДональдз Юкрейн увеличила инвестиции в развитие сети в Украине в 2016 г. на 23%, сообщает УНИАН.
Отмечается, что общая сумма инвестиций в 2016 году в развитие сети в Украине составила 270 млн грн
Также сообщается, что всего в 2016 г. было открыто три новых заведения в столице, реконструированы два - в Киеве и во Львове, продолжается завершение реконструкции в Запорожье.
Напомним, в марте 2016 г. представитель МакДональдз Юкрейн рассказал о препятствиях, которые мешают открытию новых ресторанов компании в Украине.
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