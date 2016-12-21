Украина опять не попала в топ-10 мировых производителей стали

Украина четвертый месяц подряд остается вне десятки ведущих мировых производителей стали

В ноябре 2016 г. в Украине выплавили 1,95 млн т стали. С этим показателем страна заняла 11-е место в мировом рейтинге производителей стали, сообщает UAprom, ссылаясь на данные World Steel Association.

Для сравнения, в октябре 2016 г. в Украине было выплавлено 1,93 млн т стали, а в ноябре 2015 г. - 1,89 млн т.

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Безусловный лидер рейтинга - Китай (66,29 млн т), в тройку крупнейших производителей также вошли Япония (8,61 млн т) и Индия (8,01 млн т).

Ближайший конкурент Украины, Италия, занимающая 10-е место, выплавила 2,07 млн т в ноябре 2016 г.

ТОП-10 стран-производителей стали в ноябре 2016 года, млн. т





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