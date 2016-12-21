Украина опять не попала в топ-10 мировых производителей стали
В ноябре 2016 г. в Украине выплавили 1,95 млн т стали. С этим показателем страна заняла 11-е место в мировом рейтинге производителей стали, сообщает UAprom, ссылаясь на данные World Steel Association.
Для сравнения, в октябре 2016 г. в Украине было выплавлено 1,93 млн т стали, а в ноябре 2015 г. - 1,89 млн т.
Читайте также: Долги 30 крупнейших меткомпаний мира достигли $150 млрд
Безусловный лидер рейтинга - Китай (66,29 млн т), в тройку крупнейших производителей также вошли Япония (8,61 млн т) и Индия (8,01 млн т).
Ближайший конкурент Украины, Италия, занимающая 10-е место, выплавила 2,07 млн т в ноябре 2016 г.
ТОП-10 стран-производителей стали в ноябре 2016 года, млн. т
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме:
-
20.12.2016 19:05
-
12.12.2016 10:47
-
09.12.2016 14:44
-
09.12.2016 14:16
-
06.12.2016 14:39
-
30963
-
18635
-
16145
-
14485
-
14444