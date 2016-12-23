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Счета Азовмаша арестовали за долги по зарплате

23.12.2016 17:39
Запрещены все операции кроме выплаты заработной платы сотрудникам и оплаты обязательных платежей
Счета Азовмаша арестовали за долги по зарплате

Счета мариупольского завода ПАО Азовмаш арестовали за долги по зарплате. Об этом во время сессии горсовета Мариуполя рассказал руководитель Мариупольской местной прокуратуры №1 Александр Киор, передает Depo.Донбасс.

"В настоящее время наложен арест на счета предприятия. Запрещены все операции кроме выплаты заработной платы сотрудникам и оплаты обязательных платежей", - рассказал Киор.

По его словам, руководителю ПАО Азовмаш Тарасу Полищуку сообщено о подозрении.

В начале марта 2016г. в хозяйственный суд Киева поступило заявление о начале банкротства завода Азовмаш. Его долги на начало 2015 г. составили 6,3 млрд грн, в том числе по банковским кредитам - более 4,2 млрд грн. В своем нынешнем финансовом положении компания не в состоянии погасить эти требования, и последние несколько лет она занималась переговорами о реструктуризации долговых обязательств.

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Также прокурор сообщил, что с невыплатой зарплаты столкнулись и рабочие ЧАО Старокрымский карьер. "Они не получали денег в течение двух лет. После вмешательства прокуратуры руководство выплатило заработной платы на сумму почти 1 млн грн", - сказал Киор. Критическая ситуация на предприятии продолжается с 2015 г. Долги по зарплате составляют более 133 млн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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