Счета Азовмаша арестовали за долги по зарплате

Запрещены все операции кроме выплаты заработной платы сотрудникам и оплаты обязательных платежей

Счета мариупольского завода ПАО Азовмаш арестовали за долги по зарплате. Об этом во время сессии горсовета Мариуполя рассказал руководитель Мариупольской местной прокуратуры №1 Александр Киор, передает Depo.Донбасс.

"В настоящее время наложен арест на счета предприятия. Запрещены все операции кроме выплаты заработной платы сотрудникам и оплаты обязательных платежей", - рассказал Киор.

По его словам, руководителю ПАО Азовмаш Тарасу Полищуку сообщено о подозрении.

В начале марта 2016г. в хозяйственный суд Киева поступило заявление о начале банкротства завода Азовмаш. Его долги на начало 2015 г. составили 6,3 млрд грн, в том числе по банковским кредитам - более 4,2 млрд грн. В своем нынешнем финансовом положении компания не в состоянии погасить эти требования, и последние несколько лет она занималась переговорами о реструктуризации долговых обязательств.

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Также прокурор сообщил, что с невыплатой зарплаты столкнулись и рабочие ЧАО Старокрымский карьер. "Они не получали денег в течение двух лет. После вмешательства прокуратуры руководство выплатило заработной платы на сумму почти 1 млн грн", - сказал Киор. Критическая ситуация на предприятии продолжается с 2015 г. Долги по зарплате составляют более 133 млн грн.

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