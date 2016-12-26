Российский Тольяттиазот остановил транзит амиака по Украине
Российская компания Тольяттиазот с 23 декабря 2016 года остановил транзит продукции предприятия по территории Украины. Об этом сообщается на сайте предприятия.
"На обращение ОАО Тольяттиазот в УГП Укрхимтрансаммиак об увеличении до конца 2016 года квоты на объем прокачки был получен отказ", - сообщает пресс-служба российской компании.
В ТоАЗ напомнили, что ранее Высший административный суд Украины (ВАСУ) полностью удовлетворил кассационную жалобу ТоАЗа по спору с Минэкономразвития Украины. Своим решением ВАСУ признал недействительным приказ Минэкономразвития "О надбавке к тарифу за транзит аммиака трубопроводным транспортом через территорию Украины" от 18.08.2015 № 1003. Благодаря решению ВАСУ была отменена надбавка в размере более 8 долл. США за транзит 1 т аммиака по территории Украины, действовавшая в отношении продукции ОАО Тольяттиазот более года.
"В данный момент компания ведет переговоры о порядке возмещения сумм, переплаченных ОАО Тольяттиазот вследствие неправомерно установленной УГП Укрхимтрансаммиак надбавки", отмечается в сообщении.
Также российская компания обратилось к премьер-министру Украины, НАБУ и в Государственную аудиторскую службу с просьбой вмешаться в ситуацию.
Тольяттиазот - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Мощности предприятия составляют более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тыс. тонн карбамида в год.
ГП Укрхимтрансаммиак - оператор украинской части аммиакопровода Тольятти-Одесса.
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