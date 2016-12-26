Промпроизводство в 2016 году вырастет на 2,2% - Минэкономразвития

В первом квартале 2017 года также ожидается сохранение тенденции умеренного роста промпроизводства

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует рост промышленного производства в стране по итогам 2016 г. на уровне 2,2%, сообщает УНИАН.

"В декабре 2016 г. ожидается дальнейший рост промышленного производства, что позволит получить по итогам года рост промышленности на 2,2%, который будет поддерживаться улучшением ценовой внешней конъюнктуры и увеличением внутреннего спроса", - говорится в аналитическом материале Минэкономразвития.

При этом в министерстве отметили, что в первом квартале 2017 г. ожидается сохранение тенденции умеренного роста промпроизводства, обусловленной достаточно высоким уровнем внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, а также внешнего спроса вследствие благоприятной ценовой конъюнктуры на отдельных мировых товарных рынках.

По мнению аналитиков министерства, основными рисками для украинской промышленности остаются возможное обострение военного конфликта на востоке страны и осложнения с транспортным сообщением, расширение торговых ограничений со стороны стран ЕС и СНГ, снижение цен на мировых товарных рынках, расширение торговых и транспортных ограничений со стороны РФ, а также возобновление негативных ожиданий экономических агентов на фоне сохранения проблем в банковской системе.

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Ранее сообщалось, что по данным Госстата, рост промышленного производства в Украине в ноябре 2016 г. в годовом выражении, по сравнению с ноябрем 2015 г., ускорился до 3,7% с 0,8% месяцем ранее. С начала года, за январь-ноябрь 2016-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, промпроизводство в Украине выросло на 2,1%.

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