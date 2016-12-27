Оккупанты решили строить мусоросжигательный завод на ЮБК

Находящийся в районе Ялты Гаспринский мусорный полигон представляет угрозу для местных жителей

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил построить мусоросжигательный завод в оккупированном Россией Крыму, на Южном берегу полуострова, сообщает ПРАЙМ.

"Хотелось бы обратить внимание на Крым. Там скопилось огромное количество отходов, и с учётом все возрастающего, и это хорошо, потока туристов, на мой взгляд, созрела уже необходимость аналогичный завод строить и в Крыму", - заявил Иванов на заседании Госсовета РФ, посвященном вопросам экологии.

Ранее он отметил, что госкорпорация Ростех планирует построить четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье, а также один в Татарстане.

По словам Иванова, находящийся на Южном берегу Крыма, в районе Ялты так называемый Гаспринский полигон производит ужасающее впечатление.

Иванов также добавил, что назначенный оккупантами так называемый глава республики Сергей Аксенов уже "готов приступить к планированию и строительству именно такого завода на Южном берегу Крыма".

Напомним, ранее сообщалось, что Гаспринский полигон твердых бытовых отходов в аннексированном Россией Крыму, который де-юре не функционирует, представляет реальную угрозу для жителей Южного Берега Крыма. Полигон находится в центре Большой Ялты, в окрестностях поселка Гаспра, на расстоянии 2 км от Черного моря. Его открыли в 1973 г. на месте отработанного карьера по добыче бутового строительного камня. После протестов местных жителей полигон в Гаспре был официально закрыт в сентябре 2008 г.

Напомним также, что в июле 2016 г. российские оккупанты на несколько дней перестали вывозить мусор с пляжей Керчи.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

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