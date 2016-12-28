Кабмин реструктуризирует долг ОПЗ перед Нафтогазом

Глава ФГИУ Игорь Билоус заявил, что с 1 апреля 2017 года начнется выплата долга равными долями сроком на два года

Кабинет министров Украины реструктуризирует долг ПАО Одесский припортовый завод перед НАК Нафтогаз Украины за потребленный газ. Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус, передает корреспондент ЛІГА.net.

По словам главы ФГИУ, негативная конъюнктура рынка и высокие цены на газ привели к негативным результатам деятельности ОПЗ, это, в свою очередь, привело к ежемесячным убыткам ОПЗ. "Фонд госимущества предложил рассмотреть проект распоряжения о реструктуризации долга на 1,5 млрд грн ПАО Одесский припортовый завод перед НАК Нафтогаз Украины", - отметил Билоус.

Он заявил, что принятие проекта распоряжения обеспечит реструктуризацию долга ОПЗ перед Нафтогазом . "С 1 апреля 2017 года начнется выплата равными долями сроком на два года без начисления процентов", - уточнил глава ФГИУ.

Напомним, по данным Нафтогаза, долг ОПЗ за газ за минувшую неделю вырос на 91% (на 479,4 млн грн) и составил 1,004 млрд грн. В НАК прогнозировали, что до конца этого года долг может достигнуть 1,5 млрд грн.

Как известно, конкурс по продаже ОПЗ, запланированный на 14 декабря 2016 г. не состоялся из-за отсутствия покупателей.

Позже глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что не видит экономической целесообразности в том, чтобы взять ОПЗ в управление.

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