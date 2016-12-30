Укроборонпром передал силовикам свыше 6 тыс. единиц вооружения

Из этого количества 1362 единицы техники - новые и модернизированные боевые системы

За 9 месяцев 2016 г. государственный концерн Укроборонпром передал силовым структурам Украины 6209 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Таким образом силовые ведомства получили 1362 ед. новой и модернизированной техники, 1389 ед. отремонтированной и 3458 ед. запчастей, инструментов, принадлежностей, узлов и агрегатов.

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В Укроборонпроме отмечают, что в 2014 г. концерн занимался оперативным ремонтом военной техники, не только на заводах, но и силами выездных бригад непосредственно в зону АТО. В течение 2015 г. концерн переориентировался на производство и увеличил долю модернизированной продукции для армии. В 2016 г. ВСУ получили большее количество нового вооружения и военной техники, производимых на заводах Укроборонпрома.





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