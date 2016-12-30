Укроборонпром рассказал о новейшей технике и финпоказателях

Отчисления налогов концерна в этом году выросли на 9% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года

Государственный концерн Укроборонпром и его предприятия-участники за 9 месяцев 2016 г. заплатили в бюджеты всех уровней 3,374 млрд грн налогов. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что отчисления налогов в этом году выросли на 9% по сравнению с соответствующим периодом 2015 г.

При этом Укроборонпром сэкономил 375 млн грн благодаря торгам на электронных площадках. Всего за три квартала работы концерн провел 20 571 закупку по тендерной процедуре от 12 323 поставщиков. В среднем на одном тендере было сэкономлено 18 тыс. грн.

Также в концерне отдельно рассказали об инновационных разработках в 2016 г. Среди главных инновационных проектов Укроборонпрома названы новейший транспортный самолет АН-132, беспилотники Горлица и Фантом, боевые модули Тайпан, Дуплет и Кастет, цифровая система управления огнем Охотник, минометы и другое вооружение. Все эти разработки Укроборонпром осуществляет за свой счет.

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Всего в состав Укроборонпрома входит свыше 130 предприятий, на которых работают около 80 тыс. сотрудников.









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