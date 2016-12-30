Порошенко поддержал самолетостроительную отрасль

Президент Украины подписал законы, направленные на поддержку украинского самолетостроения

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы, направленные на поддержку самолетостроительной отрасли, сообщает пресс-служба главы государства.

Закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины" и Закон "О развитии самолетостроительной промышленности" по поддержке самолетостроительной отрасли" призваны ликвидировать неравные условия поставки самолетов украинского производства по сравнению с импортом иностранных самолетов.

Документ, в частности предусматривает отмену льготных условий ввоза (без налогообложения НДС) на территорию Украины по договорам оперативного лизинга иностранных самолетов массой пустого снаряженного аппарата более 10 т, но не более 30 т и максимальной вместимостью от 44 до 110 мест.

Закон также предусматривает продление действия льготного режима ввоза товаров, используемых при разработке, производстве, ремонте, модификации, обслуживании изделий авиационной техники на период до 1 января 2025 года и дополнения перечня таких товаров.

Кроме того, глава государства подписал Закон "О внесении изменений в раздел ХХ Переходные положения Налогового кодекса Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли".

Законом предоставляются субъектам самолетостроения, подпадающих под действие норм статьи 2 Закона "О развитии самолетостроительной промышленности", налоговые льготы для налаживания полномасштабного серийного производства современных отечественных самолетов и улучшения финансового состояния с учетом среднего срока разработки, подготовки и оснащения серийного производства новых самолетов.

Документ предусматривает, что временно, до 1 января 2015 года, освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость по операциям по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров (кроме подакцизных), которые используются для потребностей самолетостроительной промышленности, и поставки на таможенной территории Украины результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые выполняются для нужд самолетостроительной промышленности. Также на указанный срок освобождаются от налогообложения прибыли и уплаты земельного налога субъекты самолетостроения, которые осуществляют разработку и/или изготовление с конечным составлением летательных аппаратов и двигателей к ним (кроме земельных участков, на которых расположены объекты социального, торгового, сельскохозяйственного назначения и непромышленного строительства).

Согласно закону, высвобожденные средства (суммы налога, которые не уплачиваются в бюджет и остаются в распоряжении плательщика налога) используются на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по самолетостроению, создание или переоснащение материально-технической базы, увеличение объема производства, внедрение новейших технологий.

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