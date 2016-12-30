Горбатко уволен с должности главы правления ОПЗ
Председатель правления ПАО Одесский припортовый завод Валерий Горбатко уволен с должности. Сообщение о решении наблюдательного совета ОПЗ от 28 декабря опубликовано в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
В сообщении указано, что Горбатко уволен по собственному желанию "в связи с состоянием здоровья".
Горбатко занимал должность председателя правления ОПЗ с 29 апреля 2004 года.
Напомним, Кабмин 28 декабря решил реструктуризировать долг ОПЗ перед Нафтогазом на 2 года.
Как известно, конкурс по продаже ОПЗ, запланированный на 14 декабря 2016 г. не состоялся из-за отсутствия покупателей.
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