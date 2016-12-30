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Горбатко уволен с должности главы правления ОПЗ

30.12.2016 14:22
Многолетний глава Одесского припортового завода уволился по собственному желанию
Горбатко уволен с должности главы правления ОПЗ
Валерий Горбатко

Председатель правления ПАО Одесский припортовый завод Валерий Горбатко уволен с должности. Сообщение о решении наблюдательного совета ОПЗ от 28 декабря опубликовано в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). 

В сообщении указано, что Горбатко уволен по собственному желанию "в связи с состоянием здоровья".

Горбатко занимал должность председателя правления ОПЗ с 29 апреля 2004 года.

Напомним, Кабмин 28 декабря решил реструктуризировать долг ОПЗ перед Нафтогазом на 2 года.

Как известно, конкурс по продаже ОПЗ, запланированный на 14 декабря 2016 г. не состоялся из-за отсутствия покупателей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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