ОПЗ остановил производство

Завод не будет работать до погашения долга перед НАК Нафтогаз Украины

ПАО Одесский припортовый завод остановило производство и цеха завода. Об этом сообщает официальный сайт предприятия.

"В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК Нафтогаз Украины, которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, принимая во внимание невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 г. со стороны НАК Нафтогаз Украины до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода", - сказано в заявлении ОПЗ.

Также указано, что в настоящее время ОПЗ по согласованию с Фондом государственного имущества Украины ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде предприятия на длительный период.

Напомним, 28 декабря Кабинет министров Украины принял решение о реструктуризации долга ОПЗ перед Нафтогазом.

В тот же день была обнародована информация, что Южный городской суд Одессы отказалкипрской Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа в принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража от 25 июля о взыскании с Одесского припортового завода общей суммы долга в размере $251,2 млн, при том, что ранее никто публично о таком решении не говорил.

Сегодня, 30 декабря стало известно, что председатель правления ОПЗ Валерий Горбатко уволен с должности - а соответствующее решение наблюдательного совета предприятия было принято 28 декабря.

Напомним, что конкурс по продаже ОПЗ, запланированный на 14 декабря 2016 г. не состоялся из-за отсутствия покупателей. Позже глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что не видит экономической целесообразности в том, чтобы взять ОПЗ в управление. Кроме того, сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение остановить работу ОПЗ с 31 декабря 2016 г.

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