США будут покупать украинский карбамид без антидемпинговых пошлин

Антидемпинговые меры в отношении импорта удобрений из Украины действовали с 1991 года

Министерство торговли США отменило антидемпинговые меры относительно импорта сухого карбамида из Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

В министерстве отметили, что официальный вестник США Federal Register 30 декабря 2016 г. опубликовал информацию, что по результатам четвертого пятилетнего пересмотра антидемпинговых мер относительно сухого карбамида в связи с окончанием срока их применения, министерством торговли США было принято решение о прекращении с 20 декабря 2016 г. применения мер к украинскому товару.

Антидемпинговые меры в отношении сухого карбамида были введены в США с 1987 г. по импорту из стран СССР по ставке пошлины 68,26%. После распада СССР в 1991 г. мероприятия распределились на 15 стран Союза, в том числе Украины.

Напомним также, что Межведомственная комиссия по международной торговле Украины в свою очередь утвердила антидемпинговые меры относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений из Российской Федерации (карбамид, в том числе в водном растворе, и смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе).

Согласно решению комиссии, для ОАО Куйбышевазот пошлина установлена на уровне 4,19%, ОАО Новомосковская акционерная компания Азот и ОАО Невиномысский Азот - 18,78%, других российских предприятий - 31,84%. Решение комиссии вступит в силу 28 февраля 2017 г.

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