Интерпайп Пинчука показал результаты работы в 2016 году

В 2016 году Интерпайп сократил реализацию труб на 10% и нарастил продажи колес на 22%

Объем реализации готовой продукции трубно-колесной компании Интерпайп Виктора Пинчука снизился на 5% по сравнению с 2015 годом и составил 572 тыс. т. В том числе поставки труб снизились на 10%, поставки колес выросли на 22%. Доля экспорта в структуре продаж составила 75%. Об этом сказано в пресс-релизе компании.

Продажи трубной продукции составили 458 тыс. т, что на 10% ниже итога 2015 г. Основные рынки роста - Украина и Европа. На рынок Украины Интерпайп поставил 118 тыс. т в 2016 г. (108 тыс. т в 2015 г.).

Объем продаж труб на европейском рынке вырос со 111 тыс. т в 2015 г. до 124 тыс. т в 2016 г. Реализация на рынках Америки сохранилась на уровне прошлого года. Продажи на Ближнем Востоке снизились до 69 тыс. т с 85 тыс. т. годом ранее вследствие потерь на рынках Турции, Египта и Ирака. Внутренние проблемы в этих странах оказали существенное влияние на продажи Компании в регионе.

Продажи труб в СНГ снизились со 153 тыс. т в 2015 г. до 104 тыс. т в 2016 г. под влиянием неблагоприятных внешних факторов: введения таможенной пошлины в связи с приостановкой действия договора о зоне свободной торговли c РФ, нестабильной политической и экономической ситуации в странах Центральной Азии.

По итогам 2016 года суммарная доля продаж труб на трех приоритетных экспортных рынках - Европы, Америки и БВиА - впервые превысила 50%.





Реализация колесной продукции в 2016 г. выросла на 22% и достигла 114 тыс. т. Точкой роста стал внутренний рынок, основным фактором - модернизация подвижного состава Укрзализныци. Во второй половине 2016 г. УЗ обеспечила украинские вагоностроительные и вагоноремонтные предприятия заказами, что привело к оживлению рынка. Продажи ж/д колес в Украине выросли с 16 тыс. т в 2015 г. до 24 тыс. т в 2016 г. Объемы реализации в СНГ также увеличились.

Снижение доли продаж колес в Европе до 18% в 2016 г. с 31% в 2015 г. обусловлено изменением продуктовой смеси. В течение года на этом рынке Компания планомерно снижала долю низкомаржинальных продуктов (черновых колес) и наращивала объем реализации технически сложных продуктов: чистовых мехобработанных колес и осей.





Объем производства круглой стальной заготовки на ИНТЕРПАЙП СТАЛИ незначительно вырос в сравнении с 2015 г. и составил 614 тыс. т. Продажи заготовки сторонним потребителям составили 40 тыс. т.

Дефицит основного сырья - металлолома - в 2016 г. составил для ИНТЕРПАЙП СТАЛИ 43 тыс. т. Нехватка лома спровоцировала существенный рост его цены в Украине, что привело к повышению себестоимости стали и готовой продукции. Как следствие, во втором полугодии 2016 г. Компания была вынуждена отказаться от сторонних продаж заготовки, и потеряла ряд заказов на готовую продукцию.

Интерпайп - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В Интерпайп работают 11,5 тыс. сотрудников.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.