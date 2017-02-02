Львовский бронетанковый завод получил заказ на серию Дозоров-Б
Государственное предприятие Львовский бронетанковый завод (входит в ГК Укроборонпром) в рамках профинансированного государством оборонзаказа изготовит новую партию из десятков бронемашин Дозор-Б. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонопрома.
В госконцерне утверждают, что подготовленные в 2016 г. производственные мощности и технологический процесс позволяет изготавливать Дозоры-Б уже серийно.
В Укроборонпроме отметили, что данное решение было принято на заседании СНБОУ 27 января 2017 г., а уже 30 января предприятие получило подтверждение заказа.
"Это отразится не только на самом заводе, но и на целом комплексе смежных предприятий всей Украине. В кооперации производства Дозора задействовано 17 предприятий-участников Концерна и 86 других отечественных предприятий различных форм собственности", - сказано в сообщении концерна.
Кроме того, подчеркивается, что коллектив львовского предприятия, насчитывающих около 900 работников, получил 100% загрузку гарантию занятости в 2017 г.
Напомним, ранее сообщалось, что СНБО утвердил трехлетние показатели государственного оборонного заказа.
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