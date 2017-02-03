Лукойл продает часть Карпатнефтехима Коломойскому (обновлено)
Российский Лукойл продает более 25% своего предприятие Карпатнефтехим (Ивано-Франковская область) компании Techinservice Limited, которую связывают с Игорем Коломойским и депутатом от Народного Фронта Андреем Иванчуком. Это следует из сообщения Антимонопольного комитета.
АМКУ дал разрешение британской Techinservice Limited на покупку более 25% Lukoil Chеmical B.V., которая опосредовано владеет заводом Карпатнефтехим, который простаивает с 2012 г.
Антимонопольный комитет также предоставил неназваному физическому лицу (гражданину Украины) право на опосредованную покупку (через кипрскую компанию Xedrian Holding) более 50% акций компании Lukoil Chеmical B.V.
Techinservice Limited - компания, зарегистрированная в Лондоне. Она является дочерней структурой компании предприятия Техинсервис, которое производит в Украине биоэтанол.
В интервью Украинской правде Игорь Коломойский заявил, что владеет Техинсервисом вместе с влиятельным депутатом от Народного фронта Андреем Иванчуком.
*Иванчук в свою очередь неоднократно отрицал причастность к компании.
Формально британская компания записана на Игоря Щуцкого, руководителя ООО Производственная группа Техинсервис. В одной из презентаций этой компании Techinservice Limited указана как ее дочерняя структура.
Xedrian Holding создана в сентябре прошлого года. Одним из главных видов сырья для Карпатнефтехима является сжиженный углеводородный газ (СУГ). В декабре прошлого года по инициативе соратника Иванчука по партии, депутата от Народного фронта Олега Крышина, Верховная Рада освободила импорт СУГ в качестве сырья для производства этилена от уплаты акциза. Единственный производитель этилена в Украине - Карпатнефтехим.
Справка: Карпатнефтехим может производить 250 тыс. т этилена в год. Проектная производительность по поливинилхлориду достигает 300 тыс. т в год, по каустической соде - 200 тыс. т, по полиэтилену - 100 тыс. т. По итогам 2014 г. Лукойл признал убыток от обесценивания активов Карпатнефтехима, фобусловленного неблагоприятной экономической конъюнктурой на рынке Украины, в размере $411 млн.
*информация дополнена после публикации новости
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме:
-
25.01.2017 11:14
-
05.01.2017 19:09
-
30.12.2016 14:54
-
30.12.2016 14:22
-
26.12.2016 14:05
-
19:14
-
18:18
-
18:02
-
17:27
-
17:10
-
13592
-
9370
-
9127
-
8467
-
7709