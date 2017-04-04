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МВФ ожидает приватизации ОПЗ и Центрэнерго

04.04.2017 19:24
Согласно новому меморандуму с МВФ, правительство обязалось провести в этом году приватизацию Одесского припортового завода и пяти энергокомпаний
МВФ ожидает приватизации ОПЗ и Центрэнерго
Фото: пресс-служба МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от Украины в этом году приватизации шести значимых объектов, в том числе Одесского припортового завода (ОПЗ). Это следует из текста обновленного меморандума по программе расширенного финансирования EFF, опубликованного на сайте Фонда.

Меморандум предусматривает, что в этом году будут приватизированы: ОПЗ, государственная энергогенерирующая компания Центрэнерго, а также энергопоставляющие компании Харьковоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Николаевоблэнерго и Хмельницкоблэнерго.

Вчера МВФ сообщил, что завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной и одобрил выделение четвертого транша объемом $1 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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