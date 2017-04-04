МВФ ожидает приватизации ОПЗ и Центрэнерго
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от Украины в этом году приватизации шести значимых объектов, в том числе Одесского припортового завода (ОПЗ). Это следует из текста обновленного меморандума по программе расширенного финансирования EFF, опубликованного на сайте Фонда.
Меморандум предусматривает, что в этом году будут приватизированы: ОПЗ, государственная энергогенерирующая компания Центрэнерго, а также энергопоставляющие компании Харьковоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Николаевоблэнерго и Хмельницкоблэнерго.
Вчера МВФ сообщил, что завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной и одобрил выделение четвертого транша объемом $1 млрд.
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