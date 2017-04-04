МВФ ожидает приватизации ОПЗ и Центрэнерго

Согласно новому меморандуму с МВФ, правительство обязалось провести в этом году приватизацию Одесского припортового завода и пяти энергокомпаний

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от Украины в этом году приватизации шести значимых объектов, в том числе Одесского припортового завода (ОПЗ). Это следует из текста обновленного меморандума по программе расширенного финансирования EFF, опубликованного на сайте Фонда.



Меморандум предусматривает, что в этом году будут приватизированы: ОПЗ, государственная энергогенерирующая компания Центрэнерго, а также энергопоставляющие компании Харьковоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Николаевоблэнерго и Хмельницкоблэнерго.



Вчера МВФ сообщил, что завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной и одобрил выделение четвертого транша объемом $1 млрд.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.