Метинвест Ахметова показал, сколько уплатил налогов в 2016 году
Группа Метинвест перечислила около 14,1 млрд грн в бюджеты всех уровней в 2016 году.
Как сообщает пресс-служба Метинвеста, несмотря на рост издержек, тарифов естественных госмонополий, инфраструктурные проблемы и продолжающиеся боевые действия в Донбассе на, группе удалось сохранить общую сумму налоговых отчислений на уровне 2015 года.
По данным компании, сумма налогов, уплаченных Метинвестом без учета НДС на импортные товары, увеличилась с 9,26 млрд грн в 2015 году до 9,36 млрд грн в 2016-ом.
Больше других увеличились выплаты земельного налога - на 89% (с 381 млн грн до 721 млн грн) и налога на прибыль - на 52% (с 1,522 млрд грн до 2,323 млрд грн).
В то же время на 22% уменьшился размер уплаченного единого социального взноса (с 2,731 млрд грн до 2,222 млрд грн). Это связано с уменьшением ставки единого социального взноса (ЕСВ), вступившей в силу в начале 2016 года.
Основными акционерами Компании METINVEST B.V. (Холдинговая компания Группы Метинвест) являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и группа СМАРТ Вадима Новинского (23,76%), которые принимают участие в управлении группой на партнерских началах.
ООО Метинвест Холдинг - управляющая компания группы Метинвест.
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