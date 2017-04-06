Метинвест Ахметова показал, сколько уплатил налогов в 2016 году

Компании заявила, что сохранила общую сумму налоговых отчислений на уровне 2015 года

Группа Метинвест перечислила около 14,1 млрд грн в бюджеты всех уровней в 2016 году.

Как сообщает пресс-служба Метинвеста, несмотря на рост издержек, тарифов естественных госмонополий, инфраструктурные проблемы и продолжающиеся боевые действия в Донбассе на, группе удалось сохранить общую сумму налоговых отчислений на уровне 2015 года.

По данным компании, сумма налогов, уплаченных Метинвестом без учета НДС на импортные товары, увеличилась с 9,26 млрд грн в 2015 году до 9,36 млрд грн в 2016-ом.

Больше других увеличились выплаты земельного налога - на 89% (с 381 млн грн до 721 млн грн) и налога на прибыль - на 52% (с 1,522 млрд грн до 2,323 млрд грн).

В то же время на 22% уменьшился размер уплаченного единого социального взноса (с 2,731 млрд грн до 2,222 млрд грн). Это связано с уменьшением ставки единого социального взноса (ЕСВ), вступившей в силу в начале 2016 года.





Основными акционерами Компании METINVEST B.V. (Холдинговая компания Группы Метинвест) являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и группа СМАРТ Вадима Новинского (23,76%), которые принимают участие в управлении группой на партнерских началах.

ООО Метинвест Холдинг - управляющая компания группы Метинвест.

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