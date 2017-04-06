Экс-менеджер ЕМЗ Ахметова возглавит завод ИСД - СМИ

Бывший гендиректор Енакиевского метзавода может возглавить Днепровский меткомбинат

Генеральным директором, входящего в корпорацию ИСД, станет бывший генеральный директор ЧАО Енакиевский металлургический завод, входящего в группу Метинвест, Александр Подкорытов. Об этом сообщает Delo.UA, ссылаясь на информацию, полученную от независимых источников в металлургической отрасли Украины.

Формально Подкорытов еще не вступил в должность и занимает пост заместителя генерального директора.

Возглавляющий ДМК Вячеслав Мосьпан покинет эту должность, но, вероятнее всего, останется работать на предприятии. До назначения гендиректором он занимал пост технического директора ДМК.

Источник издания отметил, что экс-топ-менеджер ЕМЗ придет на ДМК не один, а со своей командой. При этом отмечается, что это не свидетельствует о приходе группы Метинвест на предприятие. Структура собственности ДМК остается прежней.

В свою очередь в группе Метинвест подтвердили, что не совершали сделок по покупке Днепровского меткомбината, сообщает UAprom.

Также в Метинвесте заявили о прекращении всех трудовых отношений с сотрудниками предприятий, расположенных на временно неподконтрольных территориях, в том числе, и с экс-гендиректором ЕМЗ Александром Подкорытовым.

"Контракт с генеральным директором ЧАО Енакиевский металлургический завод Александром Подкорытовым также не был продлен, и он больше не является генеральным директором ЕМЗ", - заявили в группе.

Напомним, ранее сообщалось, что Днепровский меткомбинат с 30 марта 2017 г. остановлен на "горячую консервацию". Об угрозе полной остановки ДМК руководство корпорации ИСД предупреждало еще в конце февраля 2017 г.

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