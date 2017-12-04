Компания Укроборонпрома стала поставщиком Mercedes
Государственное предприятие Электрические системы, входящее в состав ГК Укроборонпром, стало официальным поставщиком комплектующих для продукции Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.
"У нас работала группа аудиторов Daimler. После тщательной проверки они дали положительное заключение относительно нашего завода. Нас официально признали поставщиком Mercedes", - сообщил руководитель ГП Электрические системы Александр Тищенко.
Он также добавил, что это стало возможно благодаря партнерству с американской компанией Delphi, которая уже имеет успешный опыт сотрудничества с Укроборонпромом. Уже много лет ГП ПО Карпаты, входящая в состав Концерна, успешно производит по ее заказу электрокабельную продукции для автомобилей. Предприятие аттестовано по международной системе качества ISO 9001:2000, а за соблюдение целей в области качества было сертифицировано и по международной системе качества ISO TS 16949.
В июле 2017 г. Укроборонпром основал в Винницкой области новое предприятие - Электрические системы. В предприятие вложено 10 млн евро инвестиций, создано почти 2 тыс. рабочих мест. Американская компания Delphi Corporation стала партнером этого производственного проекта и разместила первый заказ.
Ранее сообщалось, что госпредприятие Научно-технический комплекс Завод точной механики, входящее в состав ГК Укроборонпром, досрочно отгрузило новую партию пушек в воинские части Министерства обороны Украины.
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