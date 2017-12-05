В Австралии собираются построить первый в мире "умный" рудник

Корпорация Rio Tinto планирует построить ГОК, на котором будет работать роботы и беспилотники

Австралийская горнодобывающая корпорация Rio Tinto в 2018 г. вынесет на рассмотрение правления проект строительства "умного" железорудного ГОКа, в котором будут широко использоваться новейшие технологии автоматизации, включая добычу руды с помощью промышленных роботов, беспилотные самосвалы и поезда. Об этом сообщает Metalinfo.

По словам генерального директора железорудного подразделения Rio Tinto Криса Сэлисбери, цель проекта заключается в том, чтобы адаптировать все эти технологии в рамках одного предприятия.

Сам проект стоимостью $2,2 млрд предусматривает освоение железорудного месторождения Koodaideri в районе Пилбара в штате Западная Австралия. Производственная мощность предприятия, которое должно вступить в строй в 2021 г., оценивается в 40 млн т руды в год с возможным расширением до 70 млн т.

В середине текущего года Rio Tinto уже запустила свой первый беспилотный поезд на участке длиной немногим менее 100 км. Но интегрированные решения по автоматической добычи и транспортировке железной руды ни сама компания, ни кто-либо другой пока не реализовывала.

Ранее сообщалось, что роботизация и автоматизация производства может привести к потере 800 млн рабочих мест к 2030 г.

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