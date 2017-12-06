Украинский завод Росатома поставил в Индию ценное оборудование

Компания Энергомашспецсталь поставила индийской BHEL ротор турбины весом в 66 тонн

Краматорская компания Энергомашспецсталь, входящая в российский холдинг Росатом, изготовила и отгрузила заказчику, индийской компании Bharat Heavy Electrical Limited, ротор турбины низкого давления. Об этом сообщает пресс-служба Энергомашспецстали.

Изделие массой 66 т изготовили в рамках контракта, заключенного между ЭМСС и индийской BHEL в мае 2017 г. В ноябре ротор турбины был отгружен заказчику в г. Харидвар. Поставку крупногабаритного изделия осуществили железнодорожным и морским транспортом.

Bharat Heavy Electrical Limited - одна из крупнейших индийских инженерно-промышленных компаний. Она занимается производством, распределением и передачей электроэнергии, телекоммуникациями, добычей нефти, газа и полезных ископаемых. Продукция BHEL - турбины, трансформаторы, электрические генераторы, обогреватели и т. д.

Ранее сообщалось, что Энергомашспецсталь заключила контракт с ArcelorMittal.

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