Немецкая компания показала воздушное такси с 18 винтами: фото
Немецкий стартап E-volo после шести лет разработки представил сверхлегкий летательный мультикоптер Volocopter 2X на электрической тяге, сообщает Designboom.
Volocopter 2X - вертикальное взлетно-посадочное устройство с 18 винтами, оснащенное электродвигателем, рассчитанное на перевозку двух человек. Volocopter 2X способен обойтись и без пилота - им можно дистанционно управлять с помощью пульта, кроме того, он способен совершать и полностью автономные полеты.
E-volo рассчитывают использовать свое изобретение в качестве воздушного такси уже с 2018 г.
Кроме того, в Германии управлять таким аппаратом сможет любой желающий, получивший спортивную летную лицензию.
Также будет E-volo заявила о том, что ее следующим шагом станет разработка мультикоптера на четыре посадочных места.
Напомним, ранее сообщалось, что электросамолет Siemens побил рекорд скорости среди планеров на электротяге.
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