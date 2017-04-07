Google выпустил собственную водку: фото

Польский проект компании Google - Google Campus Warsaw и местная дизайнерская студия Redkroft выпустили совместный продукт - элитную дизайнерскую водку в оригинальной упаковке. Об этом сообщает сайт студии.

"Природа этого подарка связана с историей Google Campus Warsaw. На протяжении десятилетий здание Koneser, в котором находится Campus Warsaw, было сердцем водочной фабрики. Теперь это пространство наполнено опьяняющей страстью стартапов", - пояснили в дизайнерской студии.

Отмечается, что водка выпущена "для особых случаев". Упаковка для каждой бутылки собирается вручную.

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Компания Google открыла центр инновационных идей Campus Warsaw в 2015 г. Он стал пятым представительством Google в мире. Campus Warsaw расположен на территории бывшего водочного завода Koneser в варшавском районе Прага.

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