Хакеры атаковали российские банки при помощи умных кофемашин

Одним из подозреваемых является западный хакер, который объявил, что не хочет, чтобы русские хакеры сорвали выборы в США

DDoS-атаки на крупные российские банки осенью велись через компьютерную сеть, состоящую из тысяч зараженных персональных устройств. Об этом 21 декабря заявил главный антивирусный эксперт Лаборатории Касперского Александр Гостев, сообзает Лента.ру.

"Это были домашние роутеры, вебкамеры, тостеры, кофемашины. Они оказались заражены, объединены в гигантскую сеть (более 500 тыс. устройств), которая в один момент стала посылать гигантское количество запросов на сайты российских банков", - пояснил специалист.

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По данным расследования, атаку координировал западный хакер. В компании утверждают, что его целью было предостеречь своих российских коллег от вмешательства в выборы президента США.

"Одним из основных подозреваемых является некий западный хакер, который сказал, что не хочет, чтобы русские хакеры сорвали выборы в США, и поэтому он провел показательную атаку на российскую финансовую систему. Это был такой предупредительный удар", - разъяснил Гостев.

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