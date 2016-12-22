Microsoft сделал скидку в 90% для 23 тысяч школьных компьютеров

Компьютерное оборудование для оснащения учебных заведений было получено в рамках социального проекта от Китая

ООО Майкрософт Украина предоставило скидку на программное обеспечение для 23 тыс. компьютеров, которые будут установлены в начале 2017 г. в украинских общеобразовательных школах, в том числе сельских. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Компьютерное оборудование для оснащения учебных заведений было получено в рамках социального проекта от Китая.

Цель совместной программы Майкрософт Украина и Министерства образования и науки - сделать доступными цифровые технологии для всех учащихся и школ, путем охвата широкого круга школ, учителей и студентов в Украине.

Таким образом в рамках Меморандума с МОН и программы Партнерство в образовании Майкрософт Украина развивает инициативу Формируй будущее (Shape the Future).

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Скидка до 90% рыночной стоимости предоставляется для развивающихся стран, в число которых входит и Украина, при условии подписания национального соглашения. Такие продукты отсутствуют в открытом доступе и предоставляются исключительно для образовательных программ.

Подобный подход Microsoft осуществляет также в Болгарии, Венгрии, Румынии и Грузии.

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