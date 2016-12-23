В 2016 году продажи смартфонов в Украине вырастут на 28%

При этом объем продаж вернется к показателям 2014 года

Объем украинского рынка мобильных телефонов и смартфонов за январь-сентябрь 2016 г. составил 4,3 млн устройств, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании компании IDC.

Согласно прогнозам, за 2016 г. в целом поставки мобильных телефонов и смартфонов в Украину превысят 6,7 млн шт., тем самым на 17,4% будет улучшен результат прошлого года.

Ожидается, что категория смартфонов, доля которых увеличится до 63% (год назад - 58%), по итогам года продемонстрирует рост в 28%, достигнув 4,2 млн устройств, достигнув показателей 2014 г.

Восстановление рынка смартфонов происходит, в первую очередь, за счет недорогих устройств, стоимостью до $200, на которые в структуре поставок приходится до 82% объема.

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Средняя цена смартфона на протяжении последнего года остается стабильной - в пределах $150 (без НДС). Это происходит за счет увеличения спроса на более дорогие смартфоны с диагональю экрана от 5,5 дюймов (фаблеты), доля которых за 9 месяцев 2016 г. составила 12,6% (год назад - 5,6%). Для сравнения, доля фаблетов в мировых поставках превышает 27%.

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