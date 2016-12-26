Mozilla прекратит поддержку Firefox для Windows XP и Vista

С высокой долей вероятности это произойдет в сентябре 2017 года

Предположительно в марте 2017 года пользователи Firefox, использующие операционные системы Windows XP и Vista будут автоматически переведены на версию браузера с длительным сроком поддержки (ESR), сообщает ITC.

Точную дату прекращения поддержки ОС Windows XP и Vista разработчики смогут назвать только в середине 2017 г., предварительно оценив количество пользователей, которых затронет это изменение. Наиболее вероятная дата - сентябрь 2017 г.: как раз в этом месяце разработчики планируют прекратить выпуск обновлений безопасности для этой версии браузера.

Но и после этого браузер Firefox сможет работать на компьютерах с ОС Windows XP и Vista, хотя отсутствие соответствующей поддержки со стороны разработчиков подвергнет пользователей этих ОС различным рискам, связанным с потенциальными уязвимостями, и сделает дальнейшее использование продукта нерациональным с точки зрения информационной безопасности.

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Напомним, что компания Microsoft прекратила поддержку пользовательской Windows XP еще в 2014 г., а поддержка Windows Vista завершается в апреле 2017 г. С другой стороны, Windows XP по-прежнему занимает достаточно весомую часть рынка настольных ОС - до 8,63%.

Есть вероятность, что Firefox может продлить поддержку, как это в свое время было с другим браузером - Google Chrome. Напомним, изначально планировалось, то обновления Google Chrome для Windows XP будут выходить до апреля 2015 года, но затем разработчики продлили поддержку до конца 2015 года.

Подавляющее большинство веб-браузеров уже перестали поддерживать ОС Windows XP и Vista.

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