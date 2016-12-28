Крупнейший производитель чипов оштрафован на $853 млн
Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи (KFTC) наложила рекордный для страны штраф в 1,03 трлн южнокорейских вон ($853 млн) на одного из крупнейших мировых производителей чипов для мобильных устройств Qualcomm из-за нарушения антимонопольного законодательства, сообщает ПРАЙМ.
По мнению KFTC, компания необоснованно ограничивала доступ конкурентов к своим патентам. Кроме того, Qualcomm вынуждала производителей мобильных телефонов приобретать комплексные лицензии, в том числе на технологии, которые они не используют, отказываясь поставлять свои чипы тем компаниям, которые не согласны с этими условиями.
Южнокорейский регулятор призвал компанию пересмотреть свою бизнес-модель в отношении патентного лицензирования и условий поставок производителям мобильных телефонов.
Qualcomm отвергла обвинения регулятора. "Это беспрецедентное и необоснованное решение в отношении практик лицензирования, которые существовали в Корее и мире на протяжении десятилетий", - говорится в сообщении компании.
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Решение KFTC вступает в силу после того, как она издаст письменное предписание. В предыдущих аналогичных случаях это занимало от 4 до 6 месяцев. После получения предписания Qualcomm потребует его немедленного приостановления и подаст апелляцию в Высокий суд Сеула. Она также оспорит сумму штрафа и метод его расчета. Отмечается, что компания должна будет выплатить штраф в течение 60 дней после выхода предписания, впоследствии штраф может быть возмещен.
Qualcomm - один из крупнейших мировых производителей чипов и компонентов для мобильных устройств, процессорные решения которой используются в смартфонах и планшетах Nokia, LG, Samsung, HTC, Sony и других.
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