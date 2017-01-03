USD:  26.88  27.47   EUR:  27.88  28.98  
Самообразование
Спецпроекты
Все проекты

WhatsApp станет недоступным на устаревших смартфонах

03.01.2017 12:03
WhatsApp не будет работать на iPhone 3GS, Windows Phone 7, Android 2.1 и 2.2 и устройствах под управлением iOS 6
WhatsApp станет недоступным на устаревших смартфонах
Фото: EPA

WhatsApp прекратит поддержку приложения на устаревших мобильных устройствах. Об этом пишет Daily Express.

Программа не будет работать на мобильных устройствах iPhone 3GS, Windows Phone 7, смартфонах на операционной системе Android версий 2.1 и 2.2 и устройствах под управлением iOS 6.

Разработчики также посоветовали владельцам старых гаджетов обновить программу до самой последней на Android Phone, iPhone или Windows, чтобы продолжить использовать WhatsApp

Работа сервиса на мобильных устройствах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 продлится до 30 июня 2017 года.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Материалы по теме:

Все материалы по теме: Гаджеты и электроника
Горячая тема

Бизнес-история. Проект ЛІГА.net и Европейской бизнес ассоциации
Все новости по теме
Новости раздела
Все новости
Спецпроекты
Все спецпроекты
Инфографика
Вся инфографика
Новости партнеров