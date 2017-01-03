WhatsApp станет недоступным на устаревших смартфонах

WhatsApp не будет работать на iPhone 3GS, Windows Phone 7, Android 2.1 и 2.2 и устройствах под управлением iOS 6

WhatsApp прекратит поддержку приложения на устаревших мобильных устройствах. Об этом пишет Daily Express.



Программа не будет работать на мобильных устройствах iPhone 3GS, Windows Phone 7, смартфонах на операционной системе Android версий 2.1 и 2.2 и устройствах под управлением iOS 6.



Разработчики также посоветовали владельцам старых гаджетов обновить программу до самой последней на Android Phone, iPhone или Windows, чтобы продолжить использовать WhatsApp



Работа сервиса на мобильных устройствах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 продлится до 30 июня 2017 года.



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