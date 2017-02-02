Google впервые за шесть лет обогнал Apple по стоимости бренда

Google вновь стал самым дорогим брендом в мире со стоимостью $109,470 млрд

Бренд Google корпорации Alphabet стал самым дорогим в мире брендом 2017 г., сместив с первого места компанию Apple, согласно оценкам консалтинговой компании Brand Finance.

Так, стоимость бренда Google составляет $109,470 млрд, что на 24,1% больше чем годом ранее. Стоимость бренда Apple за минувший год, напротив, сократилась на 26,5%, до $107,141 млрд.

"Потеря для Apple стала приобретением для Google. Спустя шесть лет, с 2011 года, когда он в последний раз была лидером, Google стал вновь самым дорогим брендом в мире", - отметили в компании.

Рейтинг Brand Finance составляется на основе таких факторов, как финансовое состояние компании, узнаваемость бренда, лояльность, продвижение, маркетинговые инвестиции, удовлетворенность персонала и корпоративная репутация.

В пятерку самых дорогих брендов также вошли крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon ($106,396 млрд), американский телекоммуникационный гигант AT&T ($87,016 млрд) и IT-гигант Microsoft ($76,265 млрд). В десятку самых дорогих брендов 2017 г. вошли также Samsung, Verizon, Walmart, Facebook и китайский банк ICBC.

Напомним, ранее сообщалось, что Alphabet Inc по итогам 2016 г. увеличил чистую прибыль на 19,1% - до $19,478 млрд.

Источник: ПРАЙМ

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