Amazon за год увеличил чистую прибыль в четыре раза
Чистая прибыль онлайн-ретейлера Amazon по итогам 2016 г. увеличилась в четыре раза в годовом выражении и достигла $2,37 млрд.
Выручка от продаж выросла на 27% - до $135,99 млрд.
По итогам четвертого квартала чистая прибыль Amazon увеличилась в 1,5 раза год к году - до $749 млн. Выручка от продаж выросла на 22,4% - до $43,74 млрд.
По итогам первого квартала Amazon ожидает роста выручки от продаж на 14-23%, до $33,25-35,75 млрд.
Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
Напомним, ранее сообщалось о финансовых результатах других ведущих мировых IT-компаний по итогам 2016 г. Так Alphabet Inc. увеличил чистую прибыль на 19,1% (до $90,27 млрд), Intel сократил на 9,6% ($10,3 млрд), Microsoft по итогам первого полугодия 2016-2017 финансового года сократил на 0,3% ($9,89).
Источник: ПРАЙМ
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