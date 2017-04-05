Google обвинила Uber в краже технологий беспилотного автомобиля

Подразделение Google по производству автомобилей-беспилотников обвиняет бывшего топ-менеджера в передаче конфиденциальных технологий компаний Uber

Компания Waymo, подразделение Google по разработке беспилотных автомобилей, подала в суд на своего бывшего топ-менеджера Энтони Левандовски, который теперь занимает пост топ-менеджера компании Uber. Его обвиняют в краже технологий по разработке автомобилей-беспилотников, сообщает The Wall Street Journal.

Левандовски пришел в компанию в 2007 г., и в 2009 г. стал одним из первых членов проекта по разработке беспилотного автомобиля. В процессе работы над беспилотником он заработал свыше $120 млн.

В 2012 г. Левандовски в тайне от Google создал компанию Odin Wave. В феврале 2014 г. она была объединена с компанией Tyto Lidar, которой управлял друг Левандовски. В 2015 г. Google обнаружила, что технология в сфере лазерных датчиков, представленная Tyto Lidar, частично совпадает с ее собственными разработками.

Google рассматривала возможность покупки Tyto, и этим вопросом занимался как раз Левандовски. В 2015 г. Левандовски со своим коллегой по Google Лиором Роном создали компанию 280 Systems. Оба покинули Google в начале 2016 г., переименовав свою компанию в Otto.

Впоследствии Otto объединилась Tyto и была куплена Uber в августе 2016 г. года за $680 млн, выплаченных акциями.

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Теперь Waymo требует от Uber прекратить разработку беспилотных автомобилей, поскольку в них используются украденные у Google технологии. По данным Waymo, Левандовски скачал порядка 14 тыс. секретных файлов, прежде чем покинуть Google, и передал эту информацию Uber.

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