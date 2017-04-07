Повторный запуск Falcon 9 оказался вдвое дешевле новой ракеты

Компания SpaceX Илона Маска сэкономила свыше 50% затрат на повторном запуске первой ступени Falcon 9

Компания SpaceX смогла сэкономить значительные средства за счет успешного повторного запуска первой ступени ракеты Falcon 9. Об этом заявила президент компании Гвинн Шотвелл, сообщает Spacenews.

Она не привела конкретную цифру расходов на повторный запуск Falcon 9, но дала понять, что экономия составила свыше 50%. "Это стоило значительно меньше половины запуска новой первой ступени", - сказала Шотвелл.

Такая экономия средств, по ее словам, стала возможна даже несмотря на то, что SpaceX проделал затратные исследовательские и ремонтные работы.

Также Шотвелл заявила, что долгосрочная цель компании - добиться того, чтобы повторный запуск стал возможен в течение 24 часов после возвращения ракеты на Землю.

Успех с повторным запуском имеет решающее значение для SpaceX, которая стремится компенсировать крупные затраты на разработку системы повторного использования Falcon 9. Глава компании Илон Маск заявил, что к настоящему моменту SpaceX потратила не менее $1 млрд на технологии многоразового использования ракетоносителей.

Шотвелл сказала, что она считает, что отрасль, скептически относящаяся к усилиям SpaceX по повторному использованию Falcon 9, убедилась, что это будет полезно. Она вспомнила цитату писателя-фантаста Артура Кларка, описывающую три этапа реакции на революционные идеи: "Это совершенно невозможно. Мы слышали это уже 15 лет. Возможно, но не стоит этого делать".

"Но, - добавила она, - мы также начинаем слышать: Я сказал, что это была хорошая идея".

Напомним, 31 марта 2017 г. компания SpaceX впервые повторно запустила ракету-носитель Falcon 9. Ракета вывела на орбиту спутник для коммуникационной компании SES и вернулась на плавучую платформу.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.