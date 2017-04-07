В Украине открылось агентство по созданию оборонных инноваций

Агентство Платформа развития инноваций создано для объединения усилий разрозненных команд разработчиков, экспертов и инвесторов в оборонной сфере

В Украине начала работу Платформа развития инноваций - агентство по инкубации и реализации инновационных проектов в сфере оборонных технологий, сообщает Ukrinnovate.

Команда Платформы стала одним из первых резидентов Инновационного парка UNIT.City, в котором команда менеджеров и аналитиков будет работать над созданием инкубатора для исследований и разработок оборонных инноваций, а позже - индустриального парка для их производства. Партнером Платформы на данных этапах работы станет Центр Развития технологических компаний TCDC.

Агентство Платформа развития инноваций была создана для объединения усилий разрозненных команд разработчиков, экспертов и инвесторов, для предоставления им возможности системно и на прозрачных коммерческих условиях производить инновационные разработки для украинской армии и иностранных партнеров.

Чтобы запустить в серийное производство наиболее актуальные из отобранных разработок Платформа будет привлекать инвесторов в каждый отобранный проект. Все разработчики будут находиться в равных условиях, а процесс отбора и развития проектов будет освещаться на сайте Платформы и в СМИ.

Сообщается, что на ближайшее время приоритетными для Платформы будут разработки, которые можно развить до стадии серийного производства и постановки на вооружение за менее чем два года.

Отбор онлайн заявок на реализацию инновационных оборонных проектов уже осуществляется через веб-сайт агентства www.ukrinnovate.com.

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Инициатором и разработчиком концепции работы Платформы развития инноваций выступило Государственное внешнеторговое предприятие Спецтехноэкспорт при поддержке Государственного концерна Укроборонпром и координацией экспертов Киево-Могилянской Бизнес Школы. Финансировать работу офиса агентства будут украинские и иностранные инвестиционные фонды, договоренности с которыми сейчас находятся на финальной стадии.

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