USD:  26.84  27.07   EUR:  28.47  28.98  
Самообразование
Спецпроекты
Все проекты

В Словении начали производить интерактивные цифровые надгробия

07.04.2017 19:12
Надгробья с интерактивным экраном, способным воспроизводить любой цифровой контент, появились на кладбище словенского Марибора
В Словении начали производить интерактивные цифровые надгробия
Фото: скриншот YouTube

Словенская компания Bioenergija начала производство надгробий, оснащенных 48-дюймовыми интерактивными экранами, которые могут воспроизводить фотографии, видео и любой другой цифровой контент. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что новинка, представленная на кладбище Марибора, второго по величине города Словении, является стойкой к атмосферным воздействиям и обладает вандалоустойчивыми свойствами.

Надгробье оснащено датчиками движения - экран активируется при приближении человека к памятнику. В обычной ситуации оно показывает только имя покойного и годы его жизни в целях экономии энергии.

Читайте также: Через 30 лет умных роботов будет больше, чем людей

"Этот надгробный камень позволяет поместить что-либо рядом с именем и фамилией умершего, вы можете написать целый роман, если хотите. Вы можете поместить туда картины или фильм", - заявил говорит Сасо Радованович, глава компании Bioenergija.

По его словам, уже поступило несколько заказов на продукт стоимостью 3 тыс. евро.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Материалы по теме:

Все материалы по теме: Гаджеты и электроника
Все новости по теме
Новости раздела
Все новости
Инфографика
Вся инфографика
Новости партнеров