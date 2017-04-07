В Словении начали производить интерактивные цифровые надгробия

Надгробья с интерактивным экраном, способным воспроизводить любой цифровой контент, появились на кладбище словенского Марибора

Словенская компания Bioenergija начала производство надгробий, оснащенных 48-дюймовыми интерактивными экранами, которые могут воспроизводить фотографии, видео и любой другой цифровой контент. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что новинка, представленная на кладбище Марибора, второго по величине города Словении, является стойкой к атмосферным воздействиям и обладает вандалоустойчивыми свойствами.

Надгробье оснащено датчиками движения - экран активируется при приближении человека к памятнику. В обычной ситуации оно показывает только имя покойного и годы его жизни в целях экономии энергии.

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"Этот надгробный камень позволяет поместить что-либо рядом с именем и фамилией умершего, вы можете написать целый роман, если хотите. Вы можете поместить туда картины или фильм", - заявил говорит Сасо Радованович, глава компании Bioenergija.

По его словам, уже поступило несколько заказов на продукт стоимостью 3 тыс. евро.

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