Министерство США обвинило Google в дискриминации женщин

В министерстве труда США заявили, что Google платит женщинам меньше, чем мужчинам

Министерство труда США заявило, что у него есть доказательства "системного несоответствия в оплате труда" мужчин и женщин в компании Google. Об этом пишет The Guardian.

"Мы обнаружили системный дисбаланс в оплате труда женщин практически по всем категориям сотрудников", - заявила в суде Сан-Франциско 7 апреля 2017 г. региональный директор минтруда США Джанетт Виппер.

"Расследование не завершено, но на данный момент мы получили убедительные доказательства очень существенной дискриминации в отношении женщин на наиболее распространенных должностях в штаб-квартире Google", - заявила адвокат министерства Джанет Херолд.

В свою очередь, в Google опровергли эти обвинения, заявив, что в компании нет гендерного неравенства.

Издание отмечает, что обвинение против Google совпало по времени с усилением контроля над возможной гендерной дискриминацией, различиями в оплате и сексуальными домогательствами в ИТ-сфере.

Google - не первая ИТ-компания, которую обвиняют в дискриминации. В сентябре 2016 г. минтруда США подало иск против компании Palantir, крупного разработчика программного обеспечения для анализа данных, утверждая, что она систематически дискриминировала азиатских кандидатов на работу в процессе найма.

Ранее сообщалось, что ранее в различного рода скандалах обвиняли топ-менеджмент компании Uber.

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